Al via la campagna fiscale 2019, al Caaf di Confartigianato Avezzano competenza al servizio dei cittadini

Avezzano. Prende ufficialmente il via la nuova campagna fiscale 2019 e il Caaf di Confartigianato Avezzano, analogamente a quanto fatto negli anni passati, mette a disposizione dei residenti marsicani le proprie competenze per assisterli nella compilazione ed elaborazione del modello 730 e del modello persone fisiche. Duplice impegno, quindi, per la storica associazione di categoria che, fin dal suo primissimo insediamento nella Marsica, si è schierata al fianco dei cittadini, dei lavoratori e di tutti coloro i quali necessitano di supporto per le sopracitate attività.

“Il nostro obiettivo è garantire disponibilità, assistenza e professionalità a chi, quotidianamente, si rivolge alla nostra associazione per chiedere di essere coadiuvato nella compilazione di tali modelli economici– dichiara Lorenzo Angelone, presidente Confartigianato Avezzano – in questi giorni, in cui la nuova campagna fiscale ha ufficialmente preso il via, sono numerose le richieste di aiuto, chiarimenti o precisazioni che arrivano alla nostra sede. Indice, questo, dell’ottimo lavoro che Confartigianato è riuscita a promuovere in questi anni”.

Si comunica che è già possibile richiedere un appuntamento presso la sede del Caaf in via S. Donatoni 56, Avezzano, telefonando al seguente numero oppure inviando una e-mail all’indirizzo di sotto specificato: Telefono: 0863/413713 – 0863/26282 E-Mail: info.confartigianatoavezzano@gmail.com

Da quest’anno, inoltre, è possibile usufruire di uno sconto sulla propria dichiarazione dei redditi scaricando l’apposito coupon dal seguente link: https://mailchi.mp/1bf9d3e8249a/buonosconto730 o richiedendolo presso gli uffici del Caaf Confartigianato.