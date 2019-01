Al via la campagna di macellazione a domicilio dei suini nella Marsica, controlli e analisi dei suini sulle carni

Avezzano. Macellazione dei suini a domicilio, la Asl avvia una campagna di controlli sulle carni. La tradizione del maiale allevato in famiglia per poi ricavarne prosciutti e salsicce va avanti in tutta la Marsica e come sempre, nei mesi di gennaio e febbraio, si presenta l’esigenza di avviare la fase di macellazione. Per questo la Asl Avezzano – Sulmona- L’Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo, e il dipartimento di prevenzione veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, hanno stilato una serie di appuntamenti per la macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento. Fino al 28 febbraio è consentita la macellazione domiciliare dei suini per consumo familiare. E’ necessario effettuare un versamento di 7,75 euro sul conto corrente della Asl con esplicitato il numero dei suini da macellare.

Le macellazioni a domicilio devono essere effettuate da personale esperto, in luogo idoneo e in condizioni igienico – sanitarie favorevoli e nel rispetto delle norme relative al benessere animale. Le carni e prodotti derivati devono essere riservate esclusivamente a un consumo familiare e quindi non devono essere commercializzate per nessun motivo. I medici dell’azienda sanitaria locale effettueranno una visita ispettiva dei suini macellati a domicilio in diversi comuni della Marsica al fine di verificare che siano state rispettate le normative vigenti in materia sanitaria.

Ad Avezzano sono previste le visite nella sede del servizio in via Monte Velino, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30, ad Aielli al mattatoio Sforza il lunedì dalle 9.30 alle 10.30, a Carsoli al mattatoio centro carni Tozzi, località Campora, il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 e a Collelongo al mattatoio comunale in località Casaline giovedì dalle 9.30 alle 10.30. La Asl raccomanda di non consumare le carni prima della visita ispettiva dei medici e nei primi sei giorni successivi.