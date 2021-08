Al via la 41esima “Rassegna Internazionale del Folklore” a Tagliacozzo: ecco le info

Tagliacozzo. Con il patrocinio del comune, della Regione Abruzzo, di Fitp(gratuito), venerdì 27 e sabato 28 agosto, alle 21, a Tagliacozzo, in Piazza Duca degli Abruzzi (“all’Alberone”), la Corale “Luigi Venturini”, del M° Elisa Blasetti, Presidente Matteo Evangelista, presenterà la 41′ “Rassegna Internazionale del Folklore”. La storica Corale “Venturini”, di cui Direttrice Artistica è il M° Monica Tortora, Presidente Onorario Maria Lidia De Dominicis, introduce all’importante kermesse internazionale, giunta alla 41′ edizione, che racconta, attraverso favole, filastrocche, sonorità e balli delle nostre terre d’origine, onnipresenti temi come l’immigrazione, il lavoro nei campi, pastorizia e povertà, ma anche la bontà verso il prossimo, ma soprattutto un nuovo modo di esprimere il folklore, a tratti surreale e sempre avvincente, per un pubblico di tutte le età.

Ad esibirsi, in seno alla Rassegna, il coro dell’Associazione “Cominia Gens” di Villa Latina (FR), il Gruppo “Giuseppe Moffa” di Riccia (CB), la Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano (RI), il Gruppo Folk “Ru Maccature”, di Carpinone, in provincia di Isernia, il Gruppo Folclorico “U Rembombu”, di Nemi, in provincia di Roma, il coro dell’Associazione culturale “San Leonardo”, di Ortona, in provincia di Chieti. La “Corale Venturini” (Silvia Mazzelli vice presidente, Anna Monni segretaria), nella serata di sabato 28 agosto, alla presenza del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, accoglierà Benito Ripoli, Presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari Itp.

La caratteristica “due giorni”, dallo spiccato sapore folklorstico, un inno ad origini e tradizioni di un variopinto, antico eppure ancora attuale centro Italia, sarà presentata dalla giornalista e speaker, Dr.ssa Orietta Spera. Questa manifestazione avrà luogo in osservanza delle norme anti covid, come da prescrizioni ministeriali.