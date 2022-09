Al via il sesto raduno città di Avezzano, competizioni di bellezza e di lavoro per centinaia di cani

Avezzano. Tutto pronto per il sesto raduno nazionale città Avezzano organizzato dal club Lagotto. Oggi e domani arriveranno nel cuore della regione verde d’Italia decine e decine di esemplari di cani che per due giorni si daranno battaglia sia sul piano lavorativo, sia sul piano della bellezza. La gara riconosciuta dall’Ente nazionale cinofilia italiana e valevole per i campionati italiani di bellezza e di lavoro prevede un ricco calendario di appuntamenti che richiamerà gli appassionati non solo dall’Italia ma anche da diversi Paesi europei.



Come già avvenuto nelle precedenti edizioni, infatti, ci saranno cani in arrivo da tutti i territori che si metteranno prima in mostra nell’esposizione nazionale lagotto romagnolo e poi al lavoro nella giornata dedicata alla cerca del tartufo. La due giorni si aprirà oggi al parco ex Arssa di Avezzano. Il professor Giovanni Morsiani, giudice ed esperto da sempre di lagotto, nella mattina terrà un convegno nella sala Picchi dedicato proprio a questa razza di cui ricorre il trentennale della prima esposizione. Seguirà poi l’esposizione nel parco e la valutazione del giudice degli esemplari più belli. Domani, invece, si entrerà nel vivo con la gara di cerca del tartufo sul bosco naturale a Rosciolo di Magliano de’ Marsi. Anche questa è una gara Enci valevole per il campionato lavoro. Al termine della gara i giudici, alla luce dei risultati della competizione riguardante la bellezza e di quella dedicata al lavoro, assegneranno il premio della” combinata”: il cane che nei due giorni otterrà il punteggio migliore in entrambe le gare verrà premiato.

“Si tratta di un importante appuntamento per tutto il mondo dei lagotti”, ha commentato Gianni Orlandi, consigliere del club italiano Lagotto, presidente dell’associazione tartufai della Marsica e del Catra (coordinamento assunzioni tartufai regione Abruzzo), nonché organizzatore del raduno, “arriveranno ad Avezzano decine e decine di cani per due giorni gareggeranno dandosi battaglia sia sulla bellezza, sia sul lavoro. Sarà come sempre una bellissima esperienza per tutti”.