Al via il secondo memorial dedicato a Max Bartolotti, per vivere una giornata all’ insegna di scoperte e curiosità ad alta quota

Ovindoli. Al via il secondo memorial dedicato a Max Bartolotti. Una giornata per ritrovarsi, all’ insegna di scoperte e curiosità ad alta quota, per vivere la montagna attraverso gli sport invernali.

Sarà una giornata di emozioni, passioni ed esperienze all’aria aperta. Dalle 10 e 30 si terrà un laboratorio di educazione ambientale dedicato ai bambini, dalle 11 invece saranno svolte delle esercitazioni di ricerca dei travolti in valanga. Ci sara spazio anche per dei momenti di animazione con giochi a premi, dj set e con gli speaker di radio globo. Alle 14 le scuole di sci e snowboard Ovindoli 2000 si esibiranno in uno speciale parallelo sul dente montefreddo-montebello. Si conclude con la presentazione del nuovo libro di Giampiero Di Federico “La vita è fredda”.

E’ possibile iscriversi all’evento scaricando il modulo, dopo averlo compilato e salvato, si potrà inviarlo alla email: [email protected] entro venerdi alle 14.