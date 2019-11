Al via il progetto Rete Solidale per l’inclusione sociale, ecco tutti gli enti che hanno aderito al programma

Avezzano. Il prossimo 15 novembre alle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, avrà luogo una conferenza stampa, indetta dal commissario straordinario per la presentazione della carta dei servizi della “Rete solidale permanente per l’inclusione sociale”.

“La Rete solidale permanente per l’inclusione sociale”, inserita nel progetto “Rete Solidale” promosso in partnership pubblico – privata e cofinanziato con i fondi del Bando U.N.R.R.A. 2016, emanato dal Ministero dell’Interno, si inquadra come una nuova modalità di dialogo e cooperazione tra soggetti dalle esperienze e dai ruoli differenti, ma ugualmente interessati a mettere in atto, in una logica di welfare condiviso, azioni e programmi a contrasto della povertà mirati al coinvolgimento e all’inclusione sociale delle famiglie in difficoltà socio-culturali e/o economiche.

Attualmente hanno aderito alla rete:

Comune di Avezzano (Ente promotore e coordinatore “Rete solidale” )

Comune di Magliano de’ Marsi

Comune di Massa d’Albe

Caritas diocesana di Avezzano

COOP Centro Italia Società Cooperativa

Associazione Culturale Agorà

Associazione di Volontariato “Delta: Legalità, Cultura e Territorio”

Associazione di Volontariato“FA.C.e D. Famiglie contro emarginazione e droga”

Croce Rossa Italiana – Avezzano

Associazione di Volontariato “Tribunale per la difesa del malato Onlus”

Associazione Liberamente – Capistrello

Associazione “Expleo Integra ONLUS”

San Rocco Società Cooperativa Sociale

CONAPI L’Aquila

Studio Formazione S.R.L.

Tra gli obiettivi della Rete solidale c’è quello di ampliare il Partenariato mediante il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di attori istituzionali e del privato sociale che operano sul territorio nell’area dell’inclusione sociale. La presentazione della Carta vuole essere per gli aderenti alla Rete Solidale un’occasione per tracciare una nuova strada e rispondere in modo coordinato e unitario alle richieste di inclusione sociale provenienti dai cittadini in condizioni di povertà e/o grave disagio sociale.