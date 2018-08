Scurcola Marsicana. Al via il progetto di efficientamento energetico per la scuola per l’infanzia e primaria di Cappelle dei Marsi. L’iniziativa, finanziata con 99.956,53 euro, rientra nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico promosso dalla Regione Abruzzo con il Por fesr 2014-2020. I pannelli sono stati installati sul tetto della struttura scolastica che ospita i bambini della frazione di Cappelle dei Marsi e permetterà alla scuola di risparmiare notevolmente sulle bollette.

