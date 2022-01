Al via il primo open day virtuale al liceo Benedetto Croce di Avezzano

Avezzano. Domani, dalle 15 alle 17, tutti pronti per il primo open day virtuale del Liceo Statale Benedetto Croce. Gli insegnanti del noto liceo incontreranno genitori e alunni, attraverso un evento online, ove sarà possibile avere informazioni relative ai tre indirizzi presenti nella scuola: liceo delle scienze umane, liceo economico sociale, liceo linguistico.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”. Il Liceo economico sociale fornisce allo studente una formazione liceale, caratterizzata da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti acquisiscono una formazione che consente di comprendere il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale.

Il Liceo Linguistico, unico di ordinamento nella Marsica, è in grado di offrire una solida formazione multiculturale e plurilinguistica: quattro lingue straniere, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo sono infatti materie curriculari (oltre all’inglese, lo studente opta per altre due, tra quelle attivate, fin dal primo anno). Questo indirizzo di studi si propone di fornire una preparazione al passo coi tempi, una cultura europea ed un’apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e di collaborazione con persone di diversa formazione culturale e provenienti da altri Paesi. L’apprendimento linguistico si avvale, in particolare, sia del contributo di docenti di madrelingua, sia di moderne tecnologie, come l’utilizzo dei laboratori. Questa metodologia favorisce l’acquisizione di strumenti operativi e potenzia la competenza, la flessibilità e la creatività. L’open day virtuale si ripeterà anche il prossimo 22 gennaio, dalle 15 alle 17. Per partecipare agli eventi, avere informazioni ed effettuare l’iscrizione, è possibile visitare il blog all’indirizzo https://sites.google.com/view/liceocroce . Inoltre è possibile avere un appuntamento in presenza con le prof.sse Gigli e Caraceni, referenti per l’orientamento, inviando una mail al seguente indirizzo: mailto:[email protected]e mettendo all’oggetto “richiesta appuntamento”