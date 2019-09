Al via il primo corso di Music Business 3.0, un workshop panoramico sull’industria musicale. Ecco le info

Avezzano. Una proposta formativa originale, per regalare nuove competenze agli addetti ai lavori e, nello stesso tempo, introdurre alle conoscenze base del mestiere tutti coloro che vogliono approcciare al difficile mondo del music business. Il 6 ottobre l’associazione Culturale “Mind Over All” e il “Kimera Rock” organizzano, all’hotel Olimpia, in via Tiburtina Valeria a Cappelle dei Marsi, il primo corso di “Music Business 3.0”, realizzato dalla prestigiosa School Music Business di Torino. A partire dalle 09.30 e fino alle 19.30, saranno impartite 8 ore di lezione frontale più 1 di networking da prestigiosi esperti del settore, vale a dire Alessandro Liccardo, direttore generale della Volcano International, e da Guido Sabia, coordinatore nazionale della Scuola di Music Business e direttore operativo della Volcano Records.

Il workshop, suddiviso in moduli formativi che spazieranno dalla realizzazione di un business plan musicale fino alla proposizione di case studies sui rapporti tra management e booking, fornirà ai partecipanti una panoramica esaustiva dei molteplici aspetti che ruotano attorno al funzionamento dell’industria musicale, andando ad approfondire tematiche spesso poco conosciute nella loro complessità quali il branding nelle sette note, lo storytelling applicato al progetto musicale, le tecniche dei cicli promozionali, le meccaniche di funzionamento e le evoluzioni legate alla tutela del diritto di autore e tanti altri. Lo scopo didattico, come si accennava nel cappello, è quello di sviluppare nuove capacità di orientamento in chi, a vario titolo, lavora già nell’ambito di riferimento e di far acquisire a coloro che vorrebbero operare nel settore un importante bagaglio di conoscenze utile per introdursi in un mondo che, nonostante l’attuale, difficile congiuntura economica, rimane tra i più affascinanti e coinvolgenti in ambito culturale e non solo.

A tutti i partecipanti, verrà rilasciato al termine delle lezioni un attestato di partecipazione certificato dalla School Music Business di Torino. Il costo di iscrizione è di 45 euro, comprendente una colazione di benvenuto. Per quanti volessero pranzare della struttura, è poi disponibile un menu a 20 euro. Per informazioni e prenotazione posti è possibile mandare una mail all’indirizzo info@kimerarock o telefonare al numero 3924888631.