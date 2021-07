Al via il Piano Estate all’istituto Argoli di Tagliacozzo: sport, natura e benessere

Tagliacozzo. Al via in questi giorni e fino al mese di agosto, i primi 3 Moduli Pon organizzati dall’Istituto Argoli di Tagliacozzo,che ha raccolto la sfida lanciata dal Ministero dell’Istruzione e dall’onorevole Ministro Bianchi per l’organizzazione di attività ludico–sportive, di recupero della socialitànel Piano Scuola Estate 2021.

Lo scopo è quello di ampliare e sostenere l’offerta formativa 2020–2021 e 2021–2022 integrando gli interventi strategici definitia livellonazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base, a promuovere iniziative per l’aggregazionee la vita di gruppo.

Due Moduli “TEAMESTATE” e “SPORT&NATURA” sono rivolti alle bambine e ai bambini della Scuola Primaria con l’obiettivo di sviluppare e consolidare un bagaglio di competenze motorie e verbali tali da creare corretti rapporti sociali, favorire la sicurezza di sé, con il conseguente aumento dell’autostimaattraverso attività dedicate agli sport di squadracome tennis, calcetto e pallavolo.

Un Modulo “ARGOLISPORT&BENESSERE” si rivolge alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo gradoe prevede lo sviluppo e il recupero della socialità sia attraverso il gioco –sport tra pari–sia attraverso uscite guidate sul territorio che prevedonoescursioni, arrampicata –bassa, confronto all’aria aperta.

Gli effetti della pandemia soprattutto sui giovani hanno inciso in termini di socialità e di contatti con amici, insegnanti ed in generale con la società. Come istituzione scolastica siamo felici di poter promuovere progetti e azioni centrati sull’attività sportiva e sulleattività ludico–ricreative ed esperienziali.

Fondamentale la collaborazione dell’Istituzione scolastica con il Circolo Tennis Club e con il centro sportivo ASDDynamicadi Tagliacozzo.

Nei mesi di settembre/ottobre partiranno altri Progetti per l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo legati alle lingue straniere, al turismo verde, al teatro e all’innovazione digitale.