Al via il corso per volontari soccorritori della Croce Verde di Civitella Roveto, ecco come iscriversi

Civitella Roveto. Al via il corso per volontari soccorritori della Croce Verde di Civitella Roveto. L’associazione, che opera nel settore socio sanitario, ha messo in programma una serie di appuntamenti per avvicinare i giovani e meno giovani al servizio di assistenza alla persona. Si partirà il primo marzo con un appuntamento sul tema la Croce Verde il sistema 118. Si andrà avanti poi il 7 con un incontro dedicato al primo soccorso e in particolare ai traumi e alle ferite. Il 15 marzo si parlerà di rianimazione cardio-polmonare, mentre il 22 di ambulanza e presidi di soccorso. Il corso, che prevede anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, si chiuderà il 29 marzo con gli scenari di soccorso. Gli interessati potranno contattare gli organizzatori al numero 392.8272768 oppure 389.4533108