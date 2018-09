Al via il corso di primo livello per diventare sommelier Fisar, 13 lezioni per scoprire il mondo del vino

Celano. Parte mercoledì il primo livello del nuovo corso per il conseguimento del diploma di sommelier, organizzato dalla Fisar L’Aquila sede Avezzano che si terrà presso il bar pasticceria “Il Castello” a Celano. Nelle 13 lezioni si spiegheranno segreti e curiosità sul vino ma anche alla birra. Al termine di ogni appuntamento si degusteranno almeno tre vini (distillati o birre alle relative lezioni).

Il primo livello si concluderà con un test finale scritto, e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Seguirà (data da definirsi), il secondo livello dedicato all’enografia: vini delle regioni italiane, della Francia, della Spagna e del resto di Europa, delle Americhe e del resto del mondo. Anche il secondo livello si concluderà con un test scritto ed il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Il terzo livello, tutto dedicato all’abbinamento cibo-vino, che è la funzione più importante del sommelier, con lezioni teorico/pratiche che consisteranno in cene e degustazioni di prodotti particolari, suddivisi per categorie merceologiche, in abbinamento.

All’esito del terzo livello si terrà l’esame per ottenere la qualifica di sommelier: un esame scritto composto da circa 40 domande, tra le quali 3 menù cui abbinare i vini, un esame orale su tutto il programma del corso ed una prova di servizio. La votazione sarà espressa in centesimi, con un voto finale massimo di 100/100.

Il diploma di sommelier FISAR è riconosciuto in tutto il territorio nazionale. Il titolo è riconosciuto anche all’estero (salvo nei paesi dove tale qualifica può essere vincolata ad una normativa nazionale e/o professionale specifica) in quanto la FISAR è giuridicamente riconosciuta dal ministero italiano con D.P. di Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001.

Tutte le lezioni dei tre livelli del corso per sommelier saranno tenute da docenti qualificati ed iscritti all’Albo nazionale dei relatori FISAR o da esperti in deroga quali agronomi ed enologi professionisti.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni si prega di contattare Giuseppe: 338 3245334 – 338 8908674 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: aquila@fisar.com