Al via il corso di potatura e innesti all’ istituto Serpieri di Avezzano, ecco tutte le informazioni

Avezzano. L’istituto di istruzione superiore “A. Serpieri” apre le porte al territorio organizzando un corso di potatura ed innesti della durata complessiva di 15 or , rivolto non solo agli operatori del settore, ma anche ai tanti amanti del pollice verde, che si dilettano nella coltivazione di piante da frutto nei propri giardini o tenute. L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche per coltivare in modo quanto più sostenibile i propri frutteti contribuendo così alla salvaguardia del territorio. Con questo ed altri corsi, il Serpieri intende mettere a disposizione le proprie professionalità per contribuire fattivamente alla promozione di uno sviluppo sostenibile del pianeta come previsto anche nell’agenda 2030.

Le attività saranno svolte presso la sede di Avezzano, martedì e venerdì dalle 15 alle 18 a partire dal 28 febbraio (la conclusione è prevista per il 13 marzo salvo imprevisti) e verranno trattate tematiche riguardanti la botanica, la potatura, riproduzione e propagazione delle pomacee e delle drupacee e i diversi tipi di innesti sui fruttiferi.

Le lezioni pratiche potranno subire cambiamenti in funzione delle condizioni meteorologiche. Il costo del corso è di 70 euro, il termine delle iscrizioni è fissato al 20 febbraio e verranno accettate le prime 40. Per qualsiasi informazione si può contattare l’Istituto ai numeri 0863/441014 , 3489154895 oppure visitare il sito web al seguente indirizzo https://agrarioavezzano.edu.it/avezzano-corso-di-potatura-e-innesti-2020-