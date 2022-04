Al via il corso di formazione per aspiranti tutori volontari

Avezzano. Il gruppo Meic di Avezzano in collaborazione con la Presidenza del Tribunale per i minorenni d’Abruzzo. presenta il progetto del “Corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati” organizzato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Abruzzo.

Il corso è finalizzato alla formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati accolti in strutture nel territorio abruzzese, e si terrà in sei giornate da remoto on-line a partire dal 6 maggio, per un totale di 25 ore. La figura del tutore volontario è necessaria per permettere ai minori stranieri di risiedere e integrarsi nel territorio della nostra regione. Le iscrizioni devono pervenire entro il 4 maggio 2022. Per maggiori info www.crabruzzo.it oppure 347.7450626.