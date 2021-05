Al via il centro estivo nella natura di Ovindoli, si cercano educatori: come candidarsi

Ovindoli. Sta per partire il nuovo ed emoziante centro estivo di Ovindoli e sono aperte posizioni lavorative per educatori con esperienza.

Ad Ovindoli, in provincia dell’Aquila dal 2017 l’Associazione Radici in Movimento organizza il centro estivo, laboratori educo creativi in natura e gestisce la ludoteca Il Camoscio e dal 2019 collabora stabilmente con la cooperativa sociale AmbeCò, alla base del loro approccio c’è “la natura che educa”, che le ha portate a creare il progetto “la scuola di Gea”.

Il bambino è visto come essere unico da sostenere nel suo prezioso processo di crescita, segnato da ricerche personali (attraverso il gioco spontaneo), attività collaborative e lo studio e la relazione con il suo ambiente sociale e naturale. Con passione le due realtà sociali propongono iniziative, eventi ed escursioni per i bambini e per tutta la famiglia convinte che un essere consapevole delle proprie risorse e di quelle dell’ambiente circostanti crei una società più serena, unita, cosciente e responsabile.