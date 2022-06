Al via il Camp estivo della Fenice Academy: presentazione con l’ex capitano Javier Zanetti

Avezzano. Al via il tanto atteso Camp estivo della Fenice Academy in collaborazione con il Centro di formazione calcistica ‘Leoni di Potrero’, che si terrà da lunedì 20 fino a sabato 25 giugno, presentato nella giornata di ieri con la presenza dell’ex capitano nerazzurro, Javier Zanetti, dal quale il camp prende il nome.

50 i posti messi a disposizione dalla società della Fenice Academy, già tutti prenotati con largo anticipo, per bambini dai 5 ai 14 anni, che potranno giovare di allenatori ed istruttori qualificati del Centro di formazione calcistico ‘Leoni di Potrero’, progetto ideato dagli ex calciatori dell’Inter Cambiasso e Zanetti, che sta riscontrando grande successo in tutta Italia.

Lo sport come divertimento, condivisione ed inclusione, in grado di trasmettere valori fondamentali e contribuire alla risoluzione delle problematiche legate all’isolamento sociale: questo è lo scopo che la Fenice Academy intende perseguire attraverso la prestigiosa collaborazione, come spiegato anche da Sebastian De La Fuente, attuale tecnico del Como Women, presente all’evento di ieri insieme al cognato Zanetti.

Una giornata, quella di ieri, che ha visto, oltre alla presentazione del Camp estivo della Fenice Academy, anche l’incontro dell’ex capitano nerazzurro Zanetti con i tanti tifosi accorsi per una foto o un autografo durante una cena organizzata in un locale di Celano: “Ringrazio la società della Fenice Academy per avermi invitato e per aver creduto nella collaborazione, ringrazio poi tutti voi presenti per la bellissima accoglienza”, queste le prime parole di Javier, “Mi emoziono sempre nel guardare questi bambini con gli occhi pieni di sogni, il Camp è davvero un’occasione di crescita, senza mai dimenticare il divertimento e la socialità”, conclude il numero 4.