Al via il bando Abruzzo Crea con 13 milioni per incentivare la crescita e l’occupazione, ecco tutte le info

Avezzano. Al via il bando Abruzzo Crea con 13 milioni per incentivare la crescita e l’occupazione.

Attraverso la pubblicazione dell’Avviso “Abruzzo crea” del 28 giugno, la Regione Abruzzo ha stanziato 13 milioni, 3 dei quali a supporto della ripresa delle attività produttive ricomprese nell’area del cratere sismico, a favore dell’azione 3.6.1 – Fondo di garanzia.

Come sottolineato dall’assessore regionale allo sviluppo economico Mauro Febbo, lo stanziamento in oggetto potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle banche convenzionate con l’obiettivo di favorire i programmi di investimento, sostegno a start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e sostegno con capitale circolante delle imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo economico.

Come evidenziato inoltre nel sito abruzzocrea.it, la finalità della misura sarà quella di semplificare il rapporto tra sistema bancario e realtà imprenditoriale, mediante la creazione di un sistema di garanzie ricomprese nella misura minima del 50% ad una massima dell’80%, creando un canale privilegiato alle imprese maggiormente meritevoli ma con limitate possibilità di accesso alle linee di credito bancario.

I destinatari finali sono le micro, piccole e medie imprese che presenteranno le richieste di accesso esclusivamente on-line sul portale www.Abruzzocrea.it, dal 28 giugno fino a scadenza del 30 giugno 2023, salvo chiusura anticipata.

Per informazioni e appuntamenti sul funzionamento del bando, sul processo istruttorio delle pratiche di agevolazione gli interessati possono recarsi, previo appuntamento, presso la sede di CNA Avezzano e del Confidi Fidimpresa Abruzzo in via Bruno Buozzi 31, o alternativamente contattarci al tel. 0863/33249 – 366/7151654 e-mail info@cna-avezzano.it.