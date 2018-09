Al via i lavori per la nuova scuola a Borgorose, il sindaco Calisse: raggiunto obiettivo importante

Borgorose. Una nuova scuola con una struttura moderna e interamente in legno da adibire anche ad asilo nido. Sono partiti oggi, nel comune di Borgorose, i lavori per la costruzione del nuovo complesso scolastico che verrà adibito anche ad asilo nido e ospiterà 30 alunni, si tratta di una struttura di circa 600 metri quadrati che ospiterà i ragazzi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

Il progetto, é molto importante per il comune di Borgorose, “abbiamo raggiunto un altro grande obiettivo per i nostri ragazzi” ha evidenziato il primo cittadino Mariano Calisse. L’iniziativa per la realizzazione della nuova scuola costerà circa cinque milioni di euro.