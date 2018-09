Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via don Orione ad Avezzano, strada chiusa per il cantiere

Avezzano. Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via don Orione. Sono partiti gli interventi nella strada del centro di Avezzano limitrofa alla casa di cura Don Orione. La via è stata chiusa per favorire i lavori di rinnovamento dei marciapiedi.

I corridoi riservati ai pedoni si presentavano dissestati a causa delle radici delle piante che avevano reso impraticabile per i pedoni parte dei corridoi. Già da tempo infatti molti cittadini si erano lamentati perché trovavano difficoltà a transitare lungo via don Orione proprio a causa del marciapiede rovinato e del manto stradale dissestato.