Al via i lavori nella Marsica per strade sicure e percorribili, Alfonsi e Giovagnorio: dalle parole ai fatti

Avezzano. Sono stati affidati e in corso di realizzazione i lavori sulla rete stradale della Provincia dell’Aquila, nell’area della Marsica, per circa 236mila euro. In particolare, le carrabili interessate sono la Strada Provinciale n. 89 “della Dorsale Palentina”, nel Comune di Sante Marie per lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle protezioni marginali in tratti alterni per 150mila euro, la Strada Provinciale n. 25 “Carseolana”, per la sostituzione di barriere di protezione in tratti alterni e in località “Tufo”, la Strada Provinciale n. 107 “di Villa Romana”, la Strada Provinciale n. 27 “del Cavaliere” per medesimi interventi, per un totale di circa 87mila euro.

“Dalle parole ai fatti: ci piace riassumere così il nostro lavoro”, dichiarano il consigliere delegato alla viabilità per l’area della Marsica, Gianluca Alfonsi e il consigliere provinciale, Roberto Giovagnorio, “dare concretezza alle nostre azioni per restituire strade sicure e percorribili, seppure le province accusano, dopo la scellerata riforma Delrio del 2014, mancanza di fondi e personale da destinare alla viabilità delle nostre carrabili”.

“La pandemia da Sars-cov2 ha ulteriormente indebolito il sistema economico delle aree interne e”, concludono, “per quanto di nostra competenza, abbiamo il dovere di contribuire alla ripresa economica, sociale e culturale delle aree interne per evitare lo spopolamento dei piccoli centri abitati”.