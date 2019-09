Al via i lavori di riqualificazione di via Santa Cecilia, Santilli: fondamentale per il traffico della clinica Immacolata

Celano. Al via i lavori di riqualificazione di via Santa Cecilia. Ancora un intervento di restyling a Celano a vantaggio della città. Questa volta riguarda via Santa Cecilia, strada da tempo al centro del mirino dell’amministrazione.

“Sono partiti i lavori di riqualificazione di Via Santa Cecilia per diversi chilometri, con il rifacimento degli acquedotti, fogne, marciapiedi, pubblica illuminazione e nuovo manto stradale”, ha spiegato il sindaco Settimio Santilli, “i lavori sono divisi in 2 lotti contigui. Il primo arriverà fino all’incrocio con via Campo Tosto, il secondo, che partirà subito a seguire, fino a via Enrico Belmont.

E’ un tratto di strada fondamentale per lo snodo del traffico veicolare verso la clinica Immacolata e verso Avezzano, che potrà favorire anche una gestione dei sensi di marcia diversi e migliori rispetto agli attuali”.