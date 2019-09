Al via i lavori di riqualificazione della Magoranese, Alfonsi: più sicurezza ai cittadini delle aree interne

Ortucchio. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del corpo stradale ed installazione dei guard-rail di sicurezza in tratti alterni sulla strada provinciale 21 “Magoranese” nei pressi dei Comuni di Ortucchio, Lecce dei Marsi e Gioia dei Marsi, per un importo contrattuale pari a 255mila euro. I lavori sono stati affidati all’impresa “VS Costruzioni srl”, con sede a Teora e la “Mutiservice di Napoletano & C”. di Campochiaro, che avranno 60 giorni, dalla consegna dei lavori, per completare le opere.

Sulla strada provinciale 21, in particolare, saranno realizzati gli asfalti tra il Comune di Ortucchio e Lecce dei Marsi, le protezioni con guard-rail presso il Rio Lecce e la segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intero asse.

“Questo”, dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, “è il primo intervento in assoluto che viene realizzato con i fondi del masterplan, indice di concretezza e buon lavoro svolto da questa amministrazione provinciale. I lavori sulla strada provinciale Magoranese erano attesi da anni e sollecitati dai sindaci di Ortucchio, Lecce dei Marsi e Gioia dei Marsi e rappresentano un segnale positivo delle istituzione per garantire sicurezza ai cittadini e fattore di positiva deterrenza allo spopolamento delle aree interne”.

“Ringrazio quanti hanno contribuito alla celere realizzazione del progetto”, precisa Alfonsi, “a iniziare dai colleghi consiglieri della Marsica, il dirigente del settore viabilità della Provincia, Nicolino D’Amico, ai funzionari Angela Ghizzoni e Mario Martellone. Ricordiamo inoltre che a breve, nell’area marsicana, verranno avviati lavori per circa 6milioni di euro.

I sindaci di Ortucchio, Raffaele Favoriti, e Gianluca De Angelis di Lecce dei Marsi si dicono soddisfatti per l’inizio dei lavori, attesi da anni, e ringraziano la Provincia, in particolare al delegato Gianluca Alfonsi, per l’attenzione verso il territorio e per aver mantenuto fede agli impegni assunti. Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia il delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, “per le scelte operate e gli obiettivi programmatici raggiunti e i consiglieri della Marsica, Alfonsino Scamolla, Roberto Giovagnorio per l’impegno assunto. Ai lavori sulla S.P. 21 “Magoranese” seguiranno interventi su tutta la rete viaria provinciale”, dichiara il presidente Angelo Caruso, “e presto partiranno altre iniziative per rendere le strade della Provincia dell’Aquila tra le più moderne ed efficienti della Regione Abruzzo”.