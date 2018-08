Al via i lavori di piazza del Mercato, De Angelis: Avezzano avrà il più grande parco urbano d’Abruzzo

Avezzano. Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori di restyling di piazza del Mercato. L’area, adiacente a piazza Risorgimento, cambierà volto grazie a una struttura moderna in vetro che coprirà tutto. Ad annunciare l’imminente apertura del cantiere è stato proprio il primo cittadino, Gabriele De Angelis, che non è riuscito a contenere l’entusiasmo per questo intervento che trasformerà la piazza in un mercato all’europea.

“C’è un’idea di città che stiamo cercando di costruire che ridisegna anche gli spazi”, ha evidenziato il sindaco De Angelis, “piazza Risorgimento è un’opera importante che piacerà a molte persone, sto seguendo personalmente i lavori, non è tanto sistemare una fontana ma completare un’incompiuta che dal 1954, dall’epoca del sindaco Tirabassi, non è mai stata terminata. E’ un’opera che cambierà il volto alla piazza come del resto cambierà piazza del mercato dove tra un paio di settimane appalteremo i lavori per la copertura di tutta l’area con una struttura in cristallo, una vera opera d’arte. Queste due piazze, tramite la pista ciclabile tanto contestata sui social saranno collegate insieme alla nuova piazza Torlonia, che sarà il giardino degli avezzanesi, con l’obiettivo di fare il più grande parco urbano all’interno di una città abruzzese”. Piazza del mercato sarà coperta con pannelli di vetro sostenuti da una serie di strutture in acciaio. Durante il giorno i pannelli faranno filtrare la luce del sole, mentre di notte tutta la piazza sarà illuminata. Il progetto, realizzato dalla Tonelli ingegneria di Fabio e Roberto Tonelli, costerà 570mila euro. All’interno dell’area saranno creati dei box colorati montabili e smontabili in pochi minuti, un info point per avere informazioni sulle iniziative artistiche e culturali di Avezzano e un’area dedicata al mercato a Km0