Al via i lavori di completamento dell’edificio scolastico di Balsorano, obiettivo rendere sicura l’uscita degli alunni

Balsorano. Al via i lavori di completamento dell’edificio scolastico in via Vittorio Emanuele II a Balsorano. I lavori sono stati resi possibili grazie all’impegno intrapreso nella riunificazione delle tre tranche di mutui, da 80mila euro l’uno, precedentemente contratti e diversamente destinati. La riunificazione permetterà il completamento non previsto dell’edificio scolastico.

Nei lavori intrapresi è prevista la realizzazione di un locale mensa eadeguato e spazio polifunzionale, la realizzazione di ulteriori servizi igienici di cui la struttura è da sempre carente, la sostituzione della centrale termica risultata sottodimensionata, la sostituzione degli infissi interni in particolare le porte per permettere di migliorare e rendere più sicuro il deflusso degli alunni, la posa in opera di tende para sole sia nella parte di nuova costruzione sia per quella già esistente, infine la sistemazione parziale della pavimentazione, del cortile e della recinzione esterna.



Questo è solo uno dei primi interventi che interesserà la zona denominata “Abbatello”. Visto che nei prossimi mesi si provvederà anche alla riqualificazione urbana della zona circostante e soprattutto alla costruzione della tensostruttura che verrà collegata al plesso scolastico per lo svolgimento delle attività motorie e rientrante nel finanziamento ottenuto per il rifacimento degli impianti sportivi.