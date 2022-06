Al via i festeggiamenti in onore della Madonna della Vittoria ad Aielli: arriva la Keller band

Aielli. Al via i festeggiamenti ad Aielli in onore della Madonna della Vittoria. Grande attesa per il concerto che ci sarà in piazza domenica 3 luglio con la Keller Band, composta da artisti padovani reduci del grande successo avuto a Rai 1.

I dettagli dei festeggiamenti, organizzati dal comittao composto dalle classi ’70, ’71 e ’72, nelle locandine.