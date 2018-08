Al via i festeggiamenti in onore dei santi patroni Nicola e Filomena a Sante Marie

Sante Marie. Al via i festeggiamenti in onore dei santi patroni a Sante Marie. Partiranno oggi le iniziative dedicate ai santi Nicola e Filomena, protettori del paese. Alle 8.30 messa nella chiesa di San Nicola e alle 17 celebrazione eucaristica nella chiesa del Sacro Cuore e processione per le strade del paese. In serata spettacolo “Il re degli ignoranti”, Celentano tribute show in piazza Aldo Moro. E domani si replica.

