Al via gli interventi di potatura dei platani su via XX settembre ad Avezzano, ecco tutte le strade chiuse

Avezzano. Al via gli interventi di potatura dei platani su via XX settembre ad Avezzano.

Sono stati programmati infatti, in questi giorni, i platani di Avezzano che si trovano nel tratto compreso da via Colanieri a via B. Jaotsti, isolato dietro il Municipio, e via Roma, nel tratto compreso da via America a via Monte Velino. L’esecuzione dei suddetti interventi determina la necessità di chiudere al traffico, per ragioni di sicurezza, i tratti di strada interessati, a causa delle notevoli altezze raggiunte nel tempo dalle piante, stante la mancanza negli anni pregressi dei cennati interventi di potatura.

La chiusura avverrà per tratti, al fine di limitare, per quanto possibile, ripercussioni di pregiudizio sul traffico veicolare. La ditta appaltatrice, Marso Plant Sud, procederà alle operazioni, nei giorni di domani e venerdì su via XX settembredalle traverse da via B. Iatosti a via Colaneri. Il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Il percorso alternativo consigliato è, per chi viene da est, traffico deviato su via Marcoantonio Colonna da via Colaneri Per chi viene da ovest, traffico deviato su via Vidimari da via Iatosti o su via di piazza Torlonia da via O. Matteo. Dal 9 marzo su via Roma, dalle traverse da via Monte Velino a via Corradini, il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Deviazione consigliata via Monte Velino e via Marruvio – via Crispi

Il 10 marzo, dalle traverse da via Corradini a via Crispi, il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Deviazione consigliata Via Monte Velino e via Marruvio – via Crispi. L’11 marzo dalle traverse da via Crispi a via Cadorna il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Deviazione consigliata: via Monte Velino – via Crispi e via Marruvio. Il 12 marzo dalle traverse da via Cadorna a via Marruvio il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Deviazione consigliata: via Monte Velino e via Marruvio Dalle traverse da via Marruvio a via America nei giorni 13 16-17-18-19-20 23-24 marzo per cui il tratto di strada verrà chiuso al traffico rimanendo transitabili dette traverse. Deviazione consigliata: via Monte Velino- via Crispi – via Marruvio e via America per via Cairoli – via Cadorna – via Corradini – via Monte Velino.

Le operazioni verranno effettuate dalle 8.30 alle 17 e durante detto arco temporale sarà interdetto il transito veicolare in entrambe le corsie di marcia. La ditta provvederà all’installazione di idonea segnaletica prescrittiva (come da relativa ordinanza) ed informativa almeno 48 ore prima della chiusura al traffico di ogni singolo tratto. Potrà essere consentito, previa regolazione a mezzo movieri a terra, esclusivamente il transito alternato ai mezzi pesanti di portata superiore a 75 quintali e ai mezzi di servizio pubblici adibiti alla sicurezza, soccorso, trasporto, nettezza urbana.

Le attività saranno eseguite sotto la stretta supervisione degli uffici competenti e del comando di polizia locale per sopperire ad ogni eventuale disagio. Nel confidare nella consueta collaborazione della cittadinanza, si rappresenta che qualora dovessero verificarsi impedimenti per causa di forza maggiore connessi a particolari condizioni di maltempo, la programmazione degli interventi potrà subire modifiche che verranno preventivamente comunicate.