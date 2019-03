Al via gli interventi da un milione di euro per la messa in sicurezza della frazione di Val de’ Varri di Sante Marie

Sante Marie. Al via gli interventi per la messa in sicurezza di alcune zone della frazione di Val de’ Varri di Sante Marie. Nell’ambito dell’azione messa in atto contro il dissesto idrogeologico l’amministrazione comunale ha ottenuto un milione di euro dal ministero dell’Ambiente per l’intera area. L’opera di prevenzione si è resa necessaria poiché la zona perimetrata rientra all’interno di elevato rischio di dissesto idrogeologico.

“E’ stato aperto il cantiere nella frazione di Val de’ Varri che garantirà la sicurezza di tutto il paese”, ha commentato il primo cittadino, Lorenzo Berardinetti, “gli interventi consisteranno nella pulizia delle pareti e nella messa in opera di reti oltre che di barriere paramassi che impediranno ulteriori crolli. E’ necessario operare con tempestività e decisione al fine di evitare che possano accadere problematiche di cui la popolazione locale ne verrebbe gravata”.