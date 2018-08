Al via da questa mattina la ricognizione degli addetti Tekneko a Cese di Avezzano

Avezzano. Partirà questa mattina nella frazione di Cese l’attività di ricognizione pianificata da Tekneko in collaborazione con il Comune di Avezzano. Gli addetti della società che gestisce il servizio di igiene urbana, chiederanno agli utenti di Cese carta d’identità e codice fiscale dell’intestatario ruolo Tari; iscrizione o bolletta ruolo Tari e mastelli in dotazione. Inoltre daranno l’opportunità a residenti e non di scegliere se prendere o meno il mastello della plastica più grande.

Chi non verrà trovato in casa, anche al secondo passaggio degli addetti, o non vuole aspettare il passaggio della Tekneko potrà recarsi al centro servizi il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 con carta d’identità e codice fiscale dell’intestatario ruolo Tari; iscrizione o bolletta ruolo Tari e tutti i mastelli in dotazione o solo con il contenitore della plastica e la foto di tutti gli altri in dotazione da cui si evinca il codice.