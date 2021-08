Al via ad Avezzano la prima edizione del “Festival Green dell’Italia Meridionale”

Avezzano. Il “Festival Green dell’Italia Meridionale”, Prima Edizione, avrà luogo dal 3 al 5 settembre prossimi, tutti i giorni dalle 9,30 alle 22,30, in una location “delle grandi occasioni”, unica nel suo genere, come la Riserva regionale naturale guidata “Monte Salviano”, alla “Casa del Pellegrino”, in prossimità del Santuario della Madonna di Pietraquaria. L’evento, organizzato da “Serendipity Events”, Agenzia di Avezzano, che fa capo alla project manager Michela Dominici, sarà collocato in un’oasi verde, tra pace e serenità incontaminate. La manifestazione è volta alla promozione dell’ambiente e delle aree protette (nello specifico, ovviamente, marsicane) e intende puntare un faro sul territorio e sulle attività dei produttori a “chilometro zero”, direttamente correlate a questi nostri luoghi.

Oltre agli stands dedicati all’enogastronomia peculiare dell’Abruzzo interno, tante saranno le attività proposte: tra trekking, passeggiate a cavallo e con gli asinelli (sulla cresta del Salviano), laboratorio botanico, cinema all’aperto, non avremo che da scegliere! E poi, i più piccoli potranno cimentarsi nella Caccia al tesoro e nella costruzione di altalene …. Dopo esserci rilassati con lo “Yoga tra gli alberi” (il più verde che ci sia) potremo (e sarà bellissimo!), ammirare la mostra del pittore Andrea De Litio (per gli amanti dell’arte e per chi…Dopo il “Festival Green”, lo diventerà!).

Il “Festival Green dell’Italia Meridionale”, Prima Edizione, contempla stands di tutti i tipi ed è fortemente consigliato per chi ama le “emozioni a carattere locale”: sappiate che tutte le attività sono su prenotazione. *Questa manifestazione si terrà nel rispetto delle vigenti norme anti covid. PER INFO E PRENOTAZIONI: MICHELA: 3896465557; ABIR: 3482546569.