Al via ad Avezzano i nuovi corsi di formazione con la Cna, ecco il calendario e tutte le informazioni

Avezzano. Aperte ad Avezzano le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione previsti dall’Associazione nell’ultimo trimestre del 2020. Lo fa sapere in una nota Francesco D’Amore, presidente della Cna di Avezzano.

“I nostri uffici”, afferma D’Amore, “avvalendosi di validi collaboratori, tecnici e docenti, hanno predisposto un’intensa attività formativa per i titolari d’imprese, ovvero per i dipendenti delle stesse. Alla luce delle ultime novità, alcune delle quali dettate proprio dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ci siamo resi conto di quanto fosse indispensabile per le imprese che rappresentiamo, “ritagliare” dei corsi ad hoc che rispondano ai dettami e agli obblighi legislativi”.

“In una battuta”, dice Fabrizio Belisari, direttore della Cna, “è arrivato il momento, anche per i nostri imprenditori, di tornare a Scuola. E Cna Avezzano lo fa nel pieno rispetto delle misure anti Covid, avvalendosi di strutture ben adeguate al delicato momento che stiamo attraversando. Grazie all’intensa collaborazione instaurata, già prima dell’emergenza, con la Società Simed srl, siamo in grado oggi di rispondere ai bisogni formativi delle imprese che rappresentiamo. Si tratta di una Società ben nota da oltre un trentennio sul territorio, fatta di giovani qualificati che, anche nei momenti più difficili della pandemia, sono stati in grado di dare risposte immediate ed efficaci alle esigenze formative e agli obblighi legislativi di tante imprese che in quel periodo non hanno cessato la loro attività. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno intensificare la partnership tra Cna e Simed srl anche in considerazione di un mutato quadro legislativo che impone agli imprenditori nuovi obblighi e adeguamenti dei propri spazi di lavoro. E il tutto è stato fatto, continua Belisari, senza ulteriori aggravi di costi, prevedendo dei vantaggi, derivanti da questo accordo, per le imprese iscritte alla Cna”.

“Elencare tutte le tipologie di corsi previsti”, conclude Belisari, “sarebbe impossibile: possiamo dire che si tratta di corsi che vanno dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, a tutto ciò che è legato alla nuova materia del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio”.

Per tutte le informazioni è possibile contattare gli uffici preposti ai seguenti recapiti: 0863/414499; [email protected], in modo da poter provvedere alle iscrizioni, anche in considerazione del contingentamento che si seguirà per la formazione delle aule.