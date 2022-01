Arriva a Scurcola Marsicana l’iniziativa “Adotta un’aiuola”, obiettivo tutelare il verde pubblico

Scurcola Marsicana. Arriva a Scurcola Marsicana l’iniziativa “Adotta un’aiuola”. L’iniziativa, su proposta dell’assessore al Verde Pubblico, Francesco Saturni, è stata promossa dal consiglio comunale, mira a coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni, ma anche a sensibilizzare i cittadini, le associazioni, le imprese, i circoli e le scuole a tutelare e salvaguardare il territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.

L’idea, lanciata da Saturni è quella di fare in modo che ogni cittadino, o anche associazioni e scolaresche, possano prendere in cura uno spazio pubblico e curarlo per tutto l’anno. L’iniziativa, che ha un suo regolamento varato dal consiglio comunale, è anche un modo per far sì che i cittadini possano rendersi conto dell’importanza dei beni pubblici sempre più oggetto negli ultimi anni di atti vandalici.

“Questo progetto”, ha sottolineato l’assessore Saturni, “al quale ho lavorato molto, ci darà la possibilità di tutelare il verde pubblico e coinvolgere i cittadini, le associazioni e le scolaresche nella gestione delle aiuole. Speriamo che già con l’arrivo della primavera si possa partire al meglio. Colgo l’occasione per ringraziare la Fondazione Carispaq che ha concesso al Comune un contributo per il restauro delle panchine di Scurcola Marsica e Cappelle dei Marsi, il sindaco Nicola De Simone e il vice Ivan Antonini”.