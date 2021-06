Al via a Pescina “Apertamente”, il primo premio letterario che spazia dalla fotografia alla pittura

Pescina. Tutto pronto per un nuovo evento letterario che si affaccia tra i vicoli di un luogo suggestivo e ricco di storia come Pescina. Si tratta di “Apertamente”, il primo premio artistico letterario nazionale promosso dall’associazione culturale “Il Laboratorio”, attiva da ormai sedici anni sul territorio.



Il premio è diviso in diverse sezioni e spazia dalla letteratura alla fotografia, dalla sceneggiatura teatrale alla pittura, dalla scultura alle opere multimediali. Un premio pensato a 360 gradi per dare l’opportunità, agli amanti dell’arte, di mettersi in gioco, seguendo un tema ben preciso: l’esilio.

“Il tema scelto è “L’Esilio”, si legge sul sito ufficiale dell’evento, “legato alla figura del nostro illustre concittadino Ignazio Silone e rappresentativo di molte situazioni vissute dagli italiani all’estero e non. La pandemia non ha concesso a molti di fare rientro in patria e ad altri di raggiungere i propri familiari pur trovandosi in Italia. All’isolamento fisico si è spesso aggiunto quello psicologico ed affettivo che, in molti casi, ha segnato il nostro essere”.

Un punto di incontro, uno spazio fuori dal tempo, un’occasione di condivisione e partecipazione, per dare nuova luce ad un momento storico martoriato da angoli di buio. È possibile trovare il bando e ulteriori informazioni sul sito ufficiale https://premioartisticoape.wixsite.com/apertamente2021. La scadenza è fissata per il 25 luglio.