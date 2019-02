Al via a Celano la nona edizione del Carnevale in maschera, la festa per i più piccoli tra animazione e musica

Celano. Come ogni anno il Centro Italia Nuoto organizza, nella cornice del Palasport di Celano, una grandissima festa di carnevale per tutti i bambini. Quest’anno, al centro della nona edizione del “Carnevale in maschera”, il tema dei cartoni di Walt Disney.

Un momento di festa in cui ogni singolo istruttore dello staff, rigorosamente in maschera, si occuperà di una parte del palasport. Diverse le attività per i più piccoli tra cui i gonfiabili, lo zucchero filato, l’animazione di Dj Chris per una perfetta selezione musicale e una ditta di animazione con mascotte e giochi di magia.

La giornata terminerà con la sfilata delle maschere per aggiudicarsi il premio della maschera più bella, l’assaggio dei dolci per aggiudicarsi il dolce più buono e l’estrazione della lotteria con i biglietti che verranno consegnati all’ingresso. L’appuntamento è per martedì, a partire dalle 16.30, per il carnevale marsicano più travolgente che ci sia.