Al via a Carsoli l’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico nel centro cittadino

Carsoli – Sono stati completati i lavori di riedificazione del nuovo “Polo Scolastico” di Carsoli. E nel centro cittadino torneranno a suonare le campanelle dopo alcuni anni di diversa localizzazione per gli studenti delle Scuole medie e Liceo Scientifico.

Da lunedì 27 gennaio 2020 dunque le lezioni si svolgeranno nella nuova scuola ove avranno sede le attività dell’Istituto Omnicomprensivo Statale.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno indetto pertanto una cerimonia ufficiale per l’inaugurazione della struttura che si svolgerà sabato 25 gennaio 2020 alle ore 10.30.

“E’ una occasione storica per la nostra comunità – ha affermato il sindaco Velia Nazzarro in una nota – si ripristina dopo anni di intensa attività un quadro formativo in strutture antisismiche e costruite secondo nuovi standard per una totale sicurezza e comfort per studenti e personale docente. Vogliamo condividere pertanto questo momento con tutta la cittadinanza invitando tutti a partecipare. Ora sono in corso gli ultimi ritocchi per il completamento di alcuni dettagli e poi la nuova scuola sarà a disposizione di tutti. E’ stato un iter lunghissimo – conclude il sindaco – per il quale abbiamo profuso un fortissimo impegno ed ora è importante coglierne i risultati che danno lustro alla nostra cittadina”.