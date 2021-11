Al via a Carsoli il “Vaccino Dì”, prima e terza dose nell’hub della città: come prenotarsi

Carsoli. Al via a Carsoli il “Vaccino Dì”. Giovedì prossimo, 18 novembre, nella sala polifunzionale del centro vaccinale della città, in via Genova, con ingresso in via Aquila, sarà somministrato il vaccino anticoronavirus a tutti i cittadini residenti e domiciliati nei comuni di Oricola, Pereto e Carsoli.

Sarà l’occasione per effettuare la prima dose di vaccino e la terza dose per le persone sopra i 60 anni, i fragili, gli immunodepressi e il personale sanitario.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0863908302 – 3293741048 – 0863997440.