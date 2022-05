Al via 30esima edizione Cantine Aperte: in 600 aprono le porte per brindisi più grande d’Italia

Chieti. Cantine Aperte spegne trenta candeline e si prepara a festeggiare con un palinsesto ricco di iniziative e eventi per tutti gli appassionati del vino. Tanti gli appuntamenti nelle 18 regioni partecipanti – tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food – che daranno un importante slancio alla ripresa del turismo enogastronomico. In ottica di ripresa, il Movimento Turismo Vino si farà promotore di un’importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole del vino, due grandi sfide del mondo enoturistico, in collaborazione con WIM.

Molte le regioni a prediligere il connubio vino-arte con un ampio ventaglio di iniziative. Dai concerti jazz in programma in Puglia alle mostre d’arte e scultura del Veneto, passando per le imperdibili degustazioni enomusicali in Toscana: si tratta di un’esperienza unica, durante la quale ogni calice in degustazione sarà abbinato a un brano musicale scelto da un sommelier e musicista con l’obiettivo di emozionare gli ospiti, non solo attraverso il gusto. In tutte le regioni sarà comunque possibile assistere a esposizioni fotografiche, spettacoli e altri eventi a cui accompagnare i vini delle Cantine Aperte.

Per i più attenti al benessere e alla forma fisica, o per chi desidera immergersi nei suggestivi paesaggi della nostra Penisola, il programma è altrettanto denso di appuntamenti. Numerose le cantine piemontesi ad organizzare sessioni di wine trekking, in cui i visitatori passeggeranno lungo gli incantevoli sentieri collinari, fermandosi di tanto in tanto a degustare un calice di buon vino all’insegna della convivialità. Visite in vigna protagoniste anche in Trentino Alto Adige, questa volta in e-bike; sarà infatti possibile affittare una bicicletta con pedalata assistita per non perdersi gli incredibili colpi d’occhio dei paesaggi altoatesini, senza ovviamente rinunciare al piacere della degustazione. Sempre in tema fitness, impossibile non menzionare le sessioni di yoga in programma in Puglia, Veneto e Toscana. Gli ospiti potranno provare un’esperienza rilassante tanto per il corpo quanto per la mente, scoprendo come il vino sia un fedele alleato del benessere sia fisico, che psicologico.

Nel folto programma della trentesima edizione di Cantine Aperte non poteva mancare lo street food, ormai una certezza nel panorama degli abbinamenti col vino. In quasi tutte le regioni aderenti sarà possibile trovare cantine affiancate dai food trucks locali, per provare un’esperienza enogastronomica sorprendente. E se qualcuno volesse anche imparare a cucinare le specialità regionali, alcune cantine metteranno a disposizione le loro cooking classes, vere e proprie lezioni di cucina per i più intraprendenti cuochi amatoriali.

“Tutte le cantine hanno dimostrato grande entusiasmo e disponibilità nell’organizzazione dell’evento – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e non c’è modo migliore di celebrare la trentesima edizione di Cantine Aperte. Come Movimento siamo tutti orgogliosi – prosegue D’Auria – dell’impegno dimostrato per promuovere un consumo sostenibile e responsabile del vino, tematiche oggi di grande interesse e di cui vogliamo essere un punto di riferimento”.

Proprio in tema di sostenibilità e consumo responsabile il Movimento Turismo Vino può vantare due nuove, importanti partnership: la prima, siglata con Sorgenia, è mirata all’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinnovabile e pulita. Una scelta esemplare da parte del MTV, che dimostra ancora una volta il suo particolare coinvolgimento nella difesa dell’ambiente e della salute delle persone. Ed è sempre nel segno della salute che è nata la collaborazione con Wine in Moderation (www.wineinmoderation.eu/it), e Unione Italiana Vini (UIV), con l’obiettivo di incentivare una cultura del vino consapevole. È attraverso sinergie come queste che il MTV supporta anzitutto i consumatori, diffondendo un messaggio educativo e di grande attualità.

Per chi volesse già avere un assaggio di alcune delle inziative in programma, sono disponibili delle anteprime social: nei giorni immediatamente precedenti a Cantine Aperte, una squadra di testimonial digitali “ha testato” le iniziative in programma e degustato i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una cinquantina di Influencer accreditati ha visitato in anteprima le aziende di Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. E’ possibile godere di questi trailer del divertimento visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e Instagram).

Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane. Ed ecco i programmi delle 18 regioni d’Italia aderenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, Puglia, Sicilia e Umbria), per un totale di oltre 600 cantine.

Il Programma di Cantine Aperte 2022

Ricordiamo che, per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione

Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro vini. E per l’occasione, tra una cantina e l’altra, mettete in agenda anche una visita in un frantoio! Rin collaborazione con #EVOAbruzzo di #MTOAbruzzo tante aziende della Regione faranno assaggiare anche dell’ottimo olio d’olivo evo rigorosamente abruzzese.

(info su: https://bit.ly/3NeDLlZ – mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z )

Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna e picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. Resta aggiornato su: https://bit.ly/3Pqd6EP

Calabria: visite e degustazioni in 15 cantine aderenti all’evento. Passeggiate tra i filari e all’ombra di olivi secolari, degustazione di vini e prodotti tipici e tradizionali tra cui non possono mancare salumi e formaggi, E poi laboratori sensoriali e mostre d’arte, per riscoprire i mille volti di questa bellissima terra le origini del vino. (Info e dettagli su: https://bit.ly/3NyRJiX

Campania:13 cantine propongono pic nic in vigna e in terrazza, suggestive visite al tramonto e aperitivi sotto le stelle, wine trekking e giri in bicicletta tra i filari fino a pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”. Non mancheranno musica e momenti culturali; per info e dettagli visitate gli account Social: https://bit.ly/3Lg21Td e https://bit.ly/3wsn1Rv

Emilia-Romagna: 38 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano l’allegria e le emozioni della convivialità. Segnaliamo winetrekking tra i filari, degustazioni di vino e prodotti tipici. (Info su: https://bit.ly/37MWkyw )

Friuli Venezia Giulia: ben 77 cantine partecipanti: due giorni di iniziative per raccontare pienamente il variegato enomondo regionale: visite in cantina, degustazioni, prelibatezze enogastronomiche, passeggiate nella natura,

laboratori sensoriali ed esperienze suggestive accompagneranno il visitatore.

Da non perdere le Cene (sabato 28) e i Pranzi (domenica 29) con il Vignaiolo, un format che invita a vivere un’esperienza dal sapore totale, impreziosita da un menù esclusivo e dall’incontro coi vigneron. Domenica, inoltre, le vostre degustazioni potranno essere arricchite dagli speciali Piatti Cantine Aperte, proposte della cucina del territorio abbinate a un vino disponibili nelle aziende aderenti. (Info su: https://bit.ly/3LjtOlY )

Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover come veri amici dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sott’olio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della Regione Lazio. Da segnalare un’iniziativa a sfondo: un progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con il vino. Info su: https://bit.ly/3MkdZg9

Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura del territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. Info generali su: https://bit.ly/3yGZtuS . Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di consultare i social e i siti delle cantine socie.

Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i programmi si suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano alla manifestazione, in elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B

Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine aderenti dislocate nelle diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa su: https://bit.ly/3yFLPbj . Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi esposizioni fotografiche nei Parchi della regione e passeggiate nelle riserve naturalistiche: segnaliamo n viaggio nella biodiversità tra vino e orchidee! un percorso in vigna alla ricerca delle orchidee spontanee con degustazione di vini biologici e vegani. Per info e programmi: https://bit.ly/3wG2RDv

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike in vigna, laboratori per bambini e molto altro. Segnaliamo l’iniziativa dei microtour locali, ossia la possibilità di effettuare un circuito di visita di più aziende della stessa zona, assistiti dagli stessi vignaioli. Per restare aggiornati info su Instagram: https://bit.ly/3wu9EAi

Toscana: 73 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni.

Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta di quest’anno! Info su: https://bit.ly/3NiRnwI

Trentino Alto Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica, passeggiate tra i filari con vista sulla Piana Rotaliana. E ancora percorsi “multisensoriali”, degustazioni di prodotti tipici e tradizionali. E poi musica, opere artistiche e teatrali (musicate) Info su: https://bit.ly/3szw5Th

Veneto: 58 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, laboratori di pittura per bambini e fattorie didattiche, concerti, mostre d’arte di artisti locali, yoga e relax tra le vigne. Non mancherà la l’assaggio di prodotti tipici locali anche grazie alla presenza di food truck la presenza di artigiani con prodotti ecosostenibili e tanto altro. Info su: https://bit.ly/38hc5hy

Lombardia: le cantine aderenti sono 38. La celebrazione della grande festa dell’Enoturismo prevede visite delle cantine, degustazioni, tour, soggiorni, attività e ottima gastronomia affiancata ai pregiati nettari regionali. Resta aggiornato su: https://bit.ly/3wwyFdX

Puglia: anche in questa splendida regione sono 39 le cantine partecipanti. Tour e visite in cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori del vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e della sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale info su: https://bit.ly/3sCA5CP – per la mappa aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx

Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 22 le cantine aderenti. In programma visite guidate, degustazioni con abbinamenti food&wine, attività naturalistiche, ma anche momenti di relax e di divertimento. Tutte iniziative di intrattenimento variegate, nel segno della qualità e della promozione dei luoghi di produzione del vino. E non solo un programma di esperienze all’insegna del rispetto per l’ambiente e del bere. Info su: https://bit.ly/3LbUxAQ

Umbria: le 49 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna dell’enoturismo di qualità. Anche per il 2022 MTV Umbria conferma la partnership con AIRC – Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro Umbria, a cui sono devoluti i fondi della vendita del calice di Cantine Aperte, a favore della ricerca scientifica contro le patologie oncologiche. Da segnare infine in agenda: dopo l’appuntamento primaverile più amato dagli enonauti, per tutta l’estate degustazioni, visite e gusto in cantina anche con Vigneti Aperti. (Info su: https://bit.ly/3wHswvx ).

VIGNETI APERTI – Dopo Cantine Aperte, la possibilità di visitare le cantine dell’Umbria e di assaporare le eccellenze del territorio regionale prosegue con Vigneti Aperti. Per tutta l’estate, nei weekend, saranno organizzate iniziative alla scoperta del vino umbro e dei suoi luoghi di produzione. Un’opportunità per promuovere e arricchire la vacanza in Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e molte altre regioni.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina organizzerà le proprie iniziative legate a “Cantine Aperte” è possibile visitare anche: www.movimentoturismovinolive.it.

#CantineAperte30

#CantineAperte2022

#MTVItalia

#VediCosaBevi

#Wineinmoderation

Comunicazione e Ufficio Stampa MTV Italia

[email protected]

Sito: www.movimentoturismovino.it – www.movimentoturismovinolive.it

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera oltre 800 fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

Partner istituzionali: Wine in Moderation, AEE Asociacion, Associação Portuguesa de Enoturismo, FINE Wine Tourism Expo Sponsor: Sorgenia, RCR, Loquis, Media partner: PleinAir, Italia a Tavola, Cucina&Vini.