Al Teatro dei Marsi visite di prevenzione per il tumore al seno e uno spettacolo con i ragazzi della casa circondariale

Avezzano. “Un Natale in amicizia… Noi con loro”. Presentata questa mattina l’iniziativa del 22 dicembre: giornata di solidarietà in cui il Teatro dei Marsi diventerà luogo di spettacolo, volontariato e prevenzione. Alle ore 21 di sabato 22 dicembre, infatti, si terrà la commedia in 2 atti “12 ore di ferie” di Franco Villani, regista Raffaele Donatelli, realizzata in collaborazione con la casa circondariale San Nicola di Avezzano, mentre lo stesso giorno, dalle ore 10 alle 17, sempre presso il Teatro, sarà possibile farsi visitare da medici qualificati per la prevenzione del tumore al seno e delle malattie reumatiche. Il progetto, patrocinato dal comune di Avezzano, nasce dalla collaborazione tra la sezione cittadina dell’UNITALSI, l’associazione culturale Parrocchia Madonna del Passo, la LILT, l’associazione IncontraDonna ONLUS e la ASL1. Presenti in Municipio gli assessori comunali Fabiana Marianella e Crescenzo Presutti, la dottoressa Anna Angeletti, direttrice della casa circondariale, la dottoressa Anna Di Giamberardino, capo area della struttura carceraria, Giovanni Luccitti, vice comandante della polizia penitenziale, Rocco Nubile, presidente dell’associazione Madonna del Passo, Raffaele Donatelli, regista, e il dottor Antonio Addari, presidente provinciale della LILT, oltre a molti attori della compagnia e a giornalisti di diverse testate.