Al Teatro dei Marsi torna la grande musica: ecco gli appuntamenti e tutte le info

Avezzano. Prosegue la campagna abbonamenti di Harmonia Novissima per la XV Stagione Musicale del Teatro dei Marsi; tra i posti ancora disponibili destinati agli abbonati, sono in vendita ancora 18 poltrone in platea e 26 in galleria. Iniziata, inoltre, anche la prevendita dei biglietti per chi sceglie di partecipare a singoli spettacoli tra i 14 in programmazione. Le prevendite dirette dei biglietti sono attive ad Avezzano presso: Punto Informativo di Largo Pomilio (dal lunedì al venerdì h 18-19,30), Libreria Ubik su Corso della libertà, Tabaccheria Fasciani su via America.

Possibile anche la prevendita online su www.diyticket.it (tel 06.0406) e su www.musicateatromarsi.it

I primi due appuntamenti della stagione saranno: uno dedicato alla cantante inglese Sarah Jane Morris e l’altro alla celebre band italiana Banco del Mutuo Soccorso.

Il turno della cantante inglese sarà il 5 novembre. Sarah Jane Morris darà voce alle canzoni di John Lennon e dei Beatles nell’originale produzione teatrale-musicale “Ho ucciso i Beatles”, atto u8nico di Stefano valanzuolo ispirato alla vita dell’assassino di John Lennon; la voce della Morris sarà accompagnata dal quartetto d’archi Solis String Quartet ed intervallata dalla recitazione dell’attore Pierluigi Iorio, anche regista dello spettacolo (illustrazione dettagliata in allegato). Biglietti: € 25 settore 1 / € 20 settore 2 / € 15 galleria; con riduzioni per studenti under25 e ragazzi under14.

Il Banco del Mutuo Soccorso si esibirà invece il 12 novembre. Con Vittorio Nocenzi (pianoforte, tastiere e voce) che guida il Banco fin dagli esordi, saliranno sul palco Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica) da più di vent’anni nel gruppo, Nicola Di Già (chitarra ritmica) con la band da diverse stagioni, Marco Capozi (basso) volto noto ai fan del prog per la sua militanza nel Balletto di Bronzo, Fabio Moresco (batteria) ex componente del gruppo rock progressive Metamorfosi, e Tony D’Alessio (lead vocal), da anni nell’orbita Banco e che raccoglie la pesante eredità di Francesco Di Giacomo, senza mai scadere nell’emulazione, tracciando invece una linea stilistica personale, nel segno della continuità ma anche del rinnovamento (illustrazione dettagliata in allegato).

Biglietti: € 30 settore 1 / € 25 settore 2 / € 20 galleria; con riduzioni per studenti under25 e ragazzi under14