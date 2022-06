Al Teatro Dei Marsi serata di beneficenza con “Nduccio per Unitalsi”

Avezzano. Venerdì 10 giugno, alle 21,00, al Teatro dei Marsi, con il patrocinio del comune di Avezzano, “Serata di Beneficenza con ‘Nduccio per Unitalsi”. Lo showman e cantautore abruzzese, cabarettista trascinante e garbato, conosciuto in tutta la penisola per le sue diverse partecipazioni anche sulle tv nazionali, “fiore all’occhiello” versatile della comicità “espressione d’Abruzzo”, molto amato da grandi e piccoli, sarà Testimonial per l’Unitalsi. Di grande generosità (in periodo di pandemia ‘Nduccio ha avuto il merito, anche, durante i suoi programmi televisivi, di tenere alto il morale dei telespettatori), ci invita ad una serata all’insegna dell’allegria “buona”, a carattere “familiare”.

L’Unitalsi è un’associazione nazionale, fondata a Roma nel 1903. L’acronimo significa “Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali” e la sua attività principale è proprio quella di trasportare gli ammalati, con l’organizzazione, tra l’altro, di pellegrinaggi a Lourdes. Come ricorda la presidentessa della sottosezione di Avezzano, Maria Teresa Maceroni, a nome del direttivo, “la bella iniziativa del 10 giugno a Teatro, con ‘Nduccio, nasce affinché, con il ricavato, si possano supportare volontari e malati nei pellegrinaggi e per sostenere le attività in favore delle persone disabili durante tutto tutto l’anno”. Presenta Orietta Spera.