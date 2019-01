Al teatro dei Marsi “Eppure soffia-la poesia nella musica italiana”, parte dell’incasso sarà devoluto alla Casa delle donne

Avezzano. Va in scena al teatro dei Marsi “Eppure soffia- la poesia nella musica italiana” arrivato al terzo volume. Uno spettacolo teatrale-musicale, un viaggio tra donne, correnti e cambiamenti che si terrà venerdì alle 21. Dopo un itinerario ideale in una Genova musicale e un altro nella capitale, la Roma degli anni di piombo, “Eppure soffia vol. n.3” offre un viaggio nell’universo femminile, ripercorrendo storie di donne della musica italiana e lotte per la libertà. Lo stesso titolo “Eppure soffia” si rifà a Pierangelo Bertoli, cantautore sensibile al tema della giustizia e impegnato socialmente.

L’ingresso è di 8 euro e per ogni biglietto 1 euro sarà devoluto a “La Casa delle Donne della Marsica Be Free”, per un segno tangibile contro violenze e discriminazioni di genere. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Avezzano, racconta il vento della lotta per l’uguaglianza e le donne della musica italiana: Mina, Patti Pravo, Giuni Russo,e molte altre, storie intrecciate alla memoria di personalità come Rosa Parks, Franca Viola e Carla Lonzi, icone di un movimento ancora in atto. Un vento che, nonostante tutto, “eppure soffia”.

Con i testi di Federico De Monaco e per la regia di Roberto Carattoli,in scena come attori ci saranno Francesca Palumbo, Giuseppe Ippoliti, Alessandro Carattoli, Diletta Laezza, Alessandro Scafati, Alessandra Barbonetti, Francesco Ruggeri, Marisa Di Bastiano e Roberta Placida. Tra i cantanti: Alessandra Stornelli, Renzo Lanciotti, Simona Di Profio, Dajana Barbonetti, Manola Mione, Greta D’Avolio e Carlo Alberto Ippoliti.

Per Info e prenotazioni telefonare allo 3383542662 oppure al numero 3334495671. La prevendita dei biglietti è attiva presso il Punto informativo di Avezzano, all’angolo di Corso della Libertà con Via Bagnoli, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30.