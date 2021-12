Al teatro dei Marsi di Avezzano arriva Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film “La vita è bella”

Avezzano. Prosegue di successo in successo la stagione del Teatro dei Marsi. Il 22 dicembre arriverà ad Avezzano Nicola Piovani, premio Oscar della composizione della musica del film “La vita è bella” di Roberto Benigni.

Il direttore artistico Massimo Coccia non nasconde l’emozione. “Non potevamo immaginare”, sottolinea Coccia, “dopo un periodo buio così lungo, un ritorno del pubblico con questi numeri: il teatro era stracolmo in occasione del Banco del Mutuo Soccorso e soprattutto dell’opera lirica Il barbiere di Siviglia che ha affascinato tutti gli spettatori presenti, così come numerosa è stata la partecipazione per Sarah Jane Morris, le Sinfonie di Beethoven (concerto classico con più di 100 biglietti venduti, oltre ai 480 abbonati) e il trio jazz di Danilo Rea”.

“Adesso il 22 dicembre sarà la volta di un mostro sacro della musica italiana”, precisa il direttore artistico, “una presenza prestigiosa per il nostro teatro, il Maestro Nicola Piovani, già Premio Oscar per la composizione della musica del film “La vita è bella” di Benigni. Con questo concerto partirà anche la promozione natalizia: acquistando il pacchetto di 3 eventi, concerto di Piovani, balletto Lo Schiaccianoci del 2 gennaio e concerto di Bennato di metà gennaio, si avrà il 30% di sconto complessivo: una preziosa occasione per pensare ad un intelligente regalo di Natale”.