Al Teatro dei Marsi arriva la storia di don Attilio Cecchini, un reading di teatro musicato dall’aquilana Cecala

Avezzano. Questa sera, a partire dalle 21, nella cornice del Teatro dei Marsi di Avezzano, dopo il successo della prima aquilana dello scorso ottobre, andrà in scena lo spettacolo di teatro musicato ad ingresso gratuito dal titolo “Don Attilio Cecchini: la Voce d’Italia a Caracas, l’Avvocato delle Utopie”. L’ideatrice e direttrice musicale dell’evento è la pianista aquilana Sara Cecala che illustra il progetto artistico.

“Il recital è ispirato al saggio del giornalista e scrittore Angelo De Nicola dedicato alla straordinaria vita del Principe del foro penale aquilano, Don Attilio Maria Cecchini”, racconta Sara Cecala, “fu proprio l’autore, mentre lavorava alla stesura del progetto letterario, ad inviarmi la bozza solleticando la mia curiosità. Spulciando il suo materiale la scoperta fu grande: l’avvocato Cecchini non era, e non è, soltanto il noto penalista, ma è stato colui che nel 1950 abbandona la sua città, L’Aquila, con uno studio professionale già avviato, per inseguire un sogno di libertà. Con l’amico fraterno Gaetano Bafile inizia a Caracas una sensazionale avventura giornalistica a difesa dei connazionali emigranti “mangiabanane” (così venivano appellati gli italiani in Venezuela). Il suo è stato un impegno civile celebrato anche dal futuro premio Nobel per la letteratura G. Garcìa Marquez, in un capitolo del libro “Un giornalista felice e sconosciuto”.

“Ed ancora, negli anni Novanta ritroviamo Cecchini, avvocato di chiara fama”, spiega la pianista aquilana, “accettare l’incarico di patrocinante, a titolo gratuito e autotassandosi, di Michele Perruzza, il muratore di Case Castella di Balsorano condannato all’ergastolo per un reato turpe, l’uccisione della nipotina Cristina Capoccitti, un caso tuttora controverso. Una vita fuori dal comune, da romanzo, quella dell’avvocato Don Attilio che merita di essere celebrata con un racconto musicato, grazie al contributo della Fondazione Carispaq che assieme al Comune di Avezzano e al suo sindaco Gabriele De Angelis sono i sostenitori dell’iniziativa”.

“La prolusione dello spettacolo” precisa, “è affidata al presidente dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta ed il testo alla bravura dell’attore pescarese Giampiero Mancini, con la partecipazione della giornalista del tg3 Abruzzo Daniela Senepa, accompagnati al violino da Antonio Scolletta, con Mauro De Federicis alla chitarra, Lorenzo Scolletta alla fisarmonica, con me al pianoforte e con Libera Candida D’Aurelio, la cui voce raffinata impreziosirà i contenuti proposti”. Sarà presente anche l’associazione latino-americana Ali Onlus, rappresentata da Edoardo Leombruni, per veicolare un messaggio di solidarietà al popolo venezuelano.

“Desidero riservare un affettuoso ringraziamento all’avvocato Cecchini”, conclude Sara Cecala, “straordinario professionista e uomo di altissimo profilo morale, che mi onora della sua amicizia e della sua presenza per festeggiare in teatro i sui meravigliosi novantaquattro anni. Infine, un grazie speciale ad Angelo che mi ha permesso di conoscere ed appassionarmi a questo che considero un meraviglioso viaggio attraverso la storia del novecento, fino ad arrivare alle vicende legate al sisma aquilano e al decennale che ricorre quest’anno, cammino artistico che proporremo, auspicando un positivo riscontro, al bel pubblico marsicano”.