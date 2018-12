Al Teatro dei Marsi arriva “Eppure Soffia”, la poesia nella musica italiana che racconta le grandi icone

Avezzano. Dopo un viaggio in una Genova poetica che non c’è più ed un altro negli anni di piombo dell’eterna Roma, “Eppure Soffia“, nel suo terzo volume, affronta il tema delle donne.

La poesia nella musica Italiana racconta le grandi icone, le formidabili cantanti che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria e nel cuore: Mina, Patty Pravo, Mia Martini ma anche Teresa De Sio e Gianna Nannini, tra le altre.

Saranno tante e con le loro note si metterà in scena anche un po’ della loro storia, per raccontare queste donne da una prospettiva diversa ed avvicinarle ai racconti di altre donne, come Carla Lonzi, una femminista che ha fatto storia, e Franca Viola, la prima a rifiutare il matrimonio riparatore.

In un luogo sospeso di partenze ed arrivi attori, cantanti e musicisti faranno soffiare il vento del cambiamento, per ricordare che bisogna unire le diversità per dare nuova forza alle unioni, per lottare insieme e superare gli ostacoli. L’appuntamento è per il 4 gennaio 2019, il primo venerdì dell’anno, alle 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano.

L’ingresso è di € 8,00 e 1 euro di ogni biglietto sarà devoluto a “La Casa delle Donne della Marsica Be Free”, la cooperativa sociale contro tratta, violenze e discriminazioni.

Con i testi di Federico De Monaco e per la regia di Roberto Carattoli, attori dello spettacolo saranno Francesca Palumbo, Giuseppe Ippoliti, Alessandro Carattoli, Diletta Laezza, Alessandro Scafati, Alessandra Barbonetti, Francesco Ruggeri, Marisa Di Bastiano e Roberta Placida.

Tra i cantanti spiccano i nomi di Alessandra Stornelli, Renzo Lanciotti, Simona Di Profio, Dajana Barbonetti, Manola Mione, Greta D’Avolio e Carlo Alberto Ippoliti.

Per Info e prenotazioni telefonare allo 3383542662 oppure al numero 3334495671. La prevendita dei biglietti è attiva presso il Punto informativo di Avezzano, all’angolo di Corso della Libertà con Via Monsignor Pio Bagnoli, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30.