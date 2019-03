Al teatro dei Marsi arriva Alice, un viaggio straordinario creato dalla compagnia teatrale Realtà O-scena

Avezzano. C’è grande attesa per il ritorno al teatro dei Marsi di Avezzano della compagnia teatrale Realtà O-Scena che quest’anno propone al suo pubblico un nuovo musical, Alice.

In un mondo alla rovescia in cui le tradizionali leggi fisiche e matematiche non hanno validità e il linguaggio è ricco di doppi sensi, non sensi e indovinelli si muovono eclettici personaggi che guidano Alice in un viaggio unico e ricco di insegnamenti; combattuta tra la strada della pazzia e la strada della normalità, Alice fa incontri esilaranti e costruttivi che la portano a comprendere sè stessa e la strada giusta per costruire il suo ‘Paese delle Meraviglie’. Dopo il successo ottenuto con i precedenti spettacoli come: “La bella e la bestia” e “Al-addin” che hanno permesso alla compagnia Realtà O-Scena di registrare il sold out al Teatro dei Marsi e la partecipazione al prestigioso festival Internazionale di mezza Estate di Tagliacozzo, il gruppo si pone come obiettivo quello di portare in scena in modo piacevole e divertente il vivace ed enigmatico mondo creato dalla penna dello scrittore inglese Lewis Carroll; allo stesso tempo però, in primo piano, ci sono importanti messaggi che la compagnia Realtà O-Scena vuole veicolare attraverso la rielaborazione del testo originale: la diversità, il tempo e le scelte sono i temi affrontati nel musical. La compagnia, anche se amatoriale, negli ultimi anni sta cercando di sviluppare al meglio le potenzialità di ogni reparto che collabora alla realizzazione dello spettacolo, trasformando la performance da spettacolo teatrale in un musical vero e proprio: la recitazione infatti è al centro di un’ampia cornice in cui operano cantanti, ballerini e tecnici che collaborano per regalare a bambini e adulti un’esperienza indimenticabile. In particolare, quest’anno Realtà O-Scena ha innovato, in una direzione estremamente tecnologica, l’ambito scenografico, puntando a scenografie digitali animate che contribuiscono a far immergere completamente gli spettatori nel viaggio che Alice si trova ad affrontare per ritrovare sè stessa. Uno dei punti di forza di questa compagnia teatrale, composta per lo più da ragazzi, sta nell’autoproduzione: ogni reparto si occupa infatti di realizzare, attraverso i mezzi e le competenze acquisiti in questi anni, il necessario per mettere in scena lo spettacolo. La prima di Alice andrà in scena al teatro dei Marsi di Avezzano il 23 Marzo alle 21:15 e il 24 Marzo alle 17.30; i biglietti possono essere acquistati in prevendita al costo di 8 euro l’intero e 6 euro il ridotto, presso il negozio ‘Primi Sogni’ in via Corradini, la libreria ‘Ubik’ su Corso delle Libertà, presso la ‘Tabaccheria Antonelli’ in Via Sergio Cataldi e presso la stazione di servizio Eni in Via Avezzano a Magliano dei Marsi.