Al Talia di Tagliacozzo arriva “Il diario di Adamo ed Eva” con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

Tagliacozzo. Appuntamento con la stagione di prosa questo sabato al Teatro Talia di Tagliacozzo, a cura del TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo e del Comune di Tagliacozzo, sotto la Direzione Artistica di Federico Fiorenza, il 16 febbraio alle 21.00, i riflettori si accenderanno per ”Il diario di Adamo ed Eva” con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti che ne cura anche la regia.

Il testo, ironico e quasi surreale è tratto dall’omonimo libro di Mark Twain, che attingendo al mito della Creazione, narra in chiave elegantemente umoristica, con sapienti venature tra il romantico e il favolistico, come siano andate probabilmente le cose tra l’uomo e la donna e come, in particolare possa essere nata l’attrazione tra i due sessi.

Nel racconto le due voci si avvicendano in modo commovente e allegro. Eva una creatura bizzarra e fantasiosa, romantica, vanitosa, chiacchierona sempre interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro appare destinato al disastro.

Poi Eva mangia la mela e comincia la caduta entrano nel mondo della morte, dei figli, del lavoro, della conoscenza; arrivano i figli Caino e poi Abele, esseri che Adamo per molto tempo non riconosce come umani, ma crede siano una nuova specie di animali. I due diari si susseguono fino a che i due nonostante le diversità, si rendono conto che si amano. É l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain.