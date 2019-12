Al sicuro i tre cuccioli abbandonati al distributore: lieto fine per una vera favola di Natale

Avezzano. Sono stati messi al sicuro i tre cuccioli abbandonati al distributore di benzina. Un lieto fine, come nelle migliori favole di natale. I tre fratellini hanno trovato una famiglia che li ha provvisoriamente portati tutti a casa.

E’ una storia travagliata, anche un po’ confusa, quella capitata ai tre cagnolini abbandonati prima di natale da qualche persona senza coscienza.

Ma ricostruiamo l’accaduto nei dettagli. Domenica sera qualcuno ha pensato di lasciare tutti i cuccioli in un distributore di Borgo via Nuova. E’ scattato l’allarme di Zampa amica su Facebook prima che finissero in mezzo alla strada andando incontro a morte sicura.

A quel punto, la prima a raccogliere l’appello è stata una ragazza di Avezzano. Con suo padre e suo fratello sono corsi al distributore e li hanno presi in custodia. “Li abbiamo portati da un toelettatore per farli lavare e sistemare e poi li abbiamo fatti visitare”, racconta la ragazza. Non sono mai finiti in canile, fortunatamente, ma in casa nostra, al sicuro”. I tre cagnolini sembrano ora un cesto natalizio, sono felici e sono coccolati e accuditi.