Al Santuario della Pietraquaria la proiezione di un documentario storico sulla Battaglia dei Piani Palentini

Avezzano. Nel 750° Anniversario dalla Battaglia di Tagliacozzo, avvenuta nel 1268 presso i Piani Palentini tra gli eserciti di Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò, domenica 26 agosto, al termine della S. Messa, dalle ore 18:30 in poi, avrà luogo presso il Santuario Maria Ss. di Pietraquaria di Avezzano, con il Patrocinio del Comune di Avezzano, la proiezione del documentario storico “La Battaglia di Tagliacozzo”.

Il lavoro audiovisivo, della durata di un’ora, ha in apertura un inquadramento storico dell’Italia del XIII secolo, una divulgazione sulla dinastia di Svevia (Hohenstaufen) e su quella d’Angiò.

Un ampio spazio sarà dedicato poi alla figura di Corradino, ai suoi genitori e alla sua breve adolescenza. La parte centrale del documentario riguarderà lo scontro avvenuto il 23 agosto 1268 presso i Piani Palentini nord, nel triangolo Magliano, Cappelle e Scurcola, dove Di Domenico ha svolto ispezioni analitiche e sopralluoghi deduttivi e girato video.

Nel documentario si potrà seguire Corradino nella sua fuga verso il mare Tirreno, il suo arresto a torre Astura presso Nettuno, il suo trasferimento in catene a Napoli e la fine terribile a cui volle sottoporlo Carlo d’Angiò, sordo alle suppliche della madre di Corradino Elisabetta Wittelsbach di Baviera e dell’Arcivescovo di Napoli.

Seguirà quindi il triste resoconto dell’Italia sottomessa a Carlo d’Angiò e finalmente, venti anni dopo, la liberazione della Sicilia grazie ai Vespri Siciliani e l’allontanamento definitivo dei d’Angiò dalla Sicilia e poi dal resto del meridione italiano.

L’autore ha espresso un sincero e caldo ringraziamento a Padre Orante, Rettore di Pietraquaria, per aver messo a disposizione il Santuario per l’evento ed al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, per aver concesso il Patrocinio del Comune e per aver amabilmente scritto di questo suo lavoro “di alta valenza culturale – scientifica, morale ed educativa, visto che le opere nascono da un minuzioso lavoro di ricostruzione storica e di ricerca documentale da parte dell’autore”.