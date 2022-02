Al Santuario della Madonna del Silenzio arriva la testimonianza di fede di Andrea Monda

Avezzano. Sabato 5 marzo, alle 18, sarà ospite del Santuario della Madonna del Silenzio, ad Avezzano, il professore Andrea Monda, per una testimonianza di fede in presenza e in diretta streaming alla pagina Facebook del Santuario.

Andrea Monda è un giornalista e scrittore italiano, direttore de L’Osservatore Romano dal 18 dicembre 2018.

Chi è Andrea Monda

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e in Scienze Religiose presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1988 scrive recensioni per la rivista La Civiltà Cattolica e articoli di approfondimento per diverse testate giornalistiche, tra cui Il Foglio e Avvenire.

Dall’aprile 2012 al 2015 ha collaborato con Rai Educational per diversi programmi culturali, tra i quali Scrittori per un anno ed è stato, nel 2013, autore e conduttore di A un passo dal possibile. Ha organizzato e organizza diversi eventi culturali, tra cui, dal 2000 al 2007, il convegno annuale su Cattolicesimo e Letteratura nel ‘900 patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura. Dal settembre del 2009 è presidente dell’Associazione BombaCarta[4] per la quale organizza eventi culturali sempre in ambito letterario. Dal 2006 dirige un seminario su religione e letteratura presso la Pontificia Università Lateranense, e dal 2008 al 2011 anche presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2012 al 2015 ha collaborato nell’organizzazione dei programmi culturali del Centro Alberto Hurtado della Gregoriana.

Dal 18 dicembre 2018 è direttore de L’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede.