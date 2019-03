Al Pollione di Avezzano si è chiusa la settimana della cultura tra progetti scientifici e tecnologici

Avezzano. Con grande soddisfazione del dirigente scolastico Francesco Gizzi, del gruppo organizzatore e di tutto il corpo docente, Il 16 marzo si è ufficialmente conclusa la XV edizione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica. E’ stata una festa che ha visto studenti, docenti, personale ATA e visitatori immergersi in un mondo fantastico fatto di meraviglia, fantasia e colore che solo la scienza sa regalare. Tutto è stato il frutto di un lavoro lungo e faticoso, sia nella fase dell’impostazione che in quella della realizzazione, e tutti: docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, alunni e famiglie hanno dato il loro apporto con dedizione e competenza.

Il Liceo “Marco Vitruvio Pollione” è stato, con i suoi 63 laboratori e le sue conferenze, per una settimana al centro dell’attenzione per questa manifestazione, ormai entrata di diritto tra gli appuntamenti scientifico-culturali di maggior richiamo del nostro territorio diventando di fatto, anche, luogo d’incontro in cui socializzare e scambiarsi esperienze e conoscenze.

Ancora una volta il consuntivo della manifestazione è da ritenersi particolarmente positivo sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dell’alta qualità delle attività proposte che hanno spaziato dai laboratori, alle conferenze, al cineforum. Quindi la scuola che coinvolge tutte le componenti sia interne che esterne facendole sentire parte integrante di un progetto sia sociale, in quanto punto di incontro e di confronto con lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza, sia motivazionale, in quanto tutti sono portati a dare il meglio per la piena riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento va alle scuole ospiti di ogni ordine e grado, che hanno arricchito questa edizione partecipando, anche, con propri laboratori fornendo, quindi, una preziosa e sinergica collaborazione a doppia valenza, la prima relativa a un reciproco scambio di esperienze e di conoscenze e la seconda di far vivere, a docenti e alunni, giornate in cui socializzare e progettare in comune.

Una menzione particolare merita la partecipazione delle scuole straniere: Sct. Hans Skole-Odense proveniente dalla Danimarca, il Colégio D. Diogo de Sousa Braga proveniente dal Portogallo, Les Josefina Aldecoa Alcorcòn Madrid proveniente dalla Spagna, Pyhajoki Upper Secondary School/Pyhajoen lukio proveniente dalla Finlandia.

Per fare qualche numero, i visitatori esterni sono stati 7340, i gruppi in visita sono stati 90 per un totale di 2560 alunni, tra cui i più numerosi sono stati quelli delle scolaresche delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, che sono rimasti affascinati da tutto ciò che hanno avuto l’opportunità di vedere e sono tornati a casa portandosi un bagaglio di meraviglia e stupore. Il Dirigente Scolastico, nel dare appuntamento alla prossima edizione, ringrazia tutti coloro i quali a vario titolo hanno contribuito alla piena realizzazione di questo importante evento.